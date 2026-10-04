'मार डाला तुम्हारे भाई को, जो करना हो कर लो', रीवा में शराब पार्टी के बाद युवक की हत्या; नहर में फेंका शव

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शराब पार्टी के दौरान विवाद के बाद युवक कमलेश साकेत की हत्या कर शव शिल्परा नहर में फेंक दिया गया। शनिवार को 3 दिन बाद शव नहर में उतराता हुआ मिला। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए गोलू सिंह, संजय सिंह और हैप्पी सिंह पर आरोप लगाया है।

कमलेश साकेत अपने साथियों के साथ शराब पार्टी कर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने कमलेश की बेरहमी से हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए शव को शिल्परा नहर में फेंक दिया गया।

परिजनों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना हत्या के बाद आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने मृतक के भाई को फोन कर कहा कि तुम्हारे भाई को मारकर फेंक दिया हूं, जो करना हो कर लो। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामला दर्ज कर पुलिस ने तलाश शुरू की।

लगातार तीन दिन तक पुलिस और परिजनों ने नहर में सर्चिंग की। आखिरकार शनिवार को कमलेश का शव शिल्परा नहर में मिला। शव मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है।