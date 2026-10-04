मध्य प्रदेश: राजा रघुवंशी के जिगरी दोस्त ने किया सुसाइड, 30 सितंबर को मनाया था जन्मदिन

जेएनएन, इंदौर। दिवंगत ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी के करीबी दोस्त अर्पित चौहान ने शुक्रवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अर्पित का शव रिश्तेदार के घर में मिला।

इंदौर पुलिस के अनुसार, 34 वर्षीय अर्पित, राजा के परिवार के साथ ट्रांसपोर्ट का काम करता था। राजा की पत्नी सोनम ने शिलांग में 23 मई 2025 हनीमून के दौरान राजा की हत्या कर दी थी, जिससे अर्पित काफी दुखी था और वह सोनम को सजा दिलाने के प्रयास में था।