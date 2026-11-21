राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में प्राचीन जीवों के इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खोज सामने आई है। रायसेन जिले की देवरी तहसील के पतई घाट पर मिला विशालकाय हाथी के जबड़े और दांतों का जीवाश्म शुक्रवार को सुरक्षित निकालकर भोपाल लाया गया। विशेषज्ञों के शुरुआती आकलन में इसके विलुप्त हो चुके मैमथ या स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का होने की संभावना जताई गई है। हालांकि, इसकी वास्तविक प्रजाति और उम्र का खुलासा विस्तृत वैज्ञानिक जांच के बाद ही हो सकेगा।

करीब 75 सेंटीमीटर लंबा और 25 सेंटीमीटर चौड़ा यह जीवाश्म पीली मिट्टी के ऊपर चट्टान में चिपका हुआ था। इसकी बनावट अंग्रेजी के अक्षर 'वी' जैसी है। विशेषज्ञों ने आसपास की मिट्टी हटाकर बेहद सावधानी से इसे बाहर निकाला। जीवाश्म मिलने के बाद गांव के कुछ बच्चों ने इसके कुछ दांत तोड़ दिए थे। इसके बावजूद शेष हिस्से को सुरक्षित निकालने में टीम सफल रही। फिलहाल इसे भोपाल में पुरातत्व विभाग के संग्रहण कक्ष में सुरक्षित रखा गया है।

पुणे और लखनऊ के विशेषज्ञों ने मिलकर किया रेस्क्यू जीवाश्म को निकालने का काम पुणे के डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं जीवाश्म विज्ञानी विजय साठे के नेतृत्व में किया गया। वहीं, लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अंजलि त्रिवेदी भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। विशेषज्ञों की निगरानी में जीवाश्म की खुदाई, सफाई और सुरक्षित पैकिंग की गई।

डॉ. त्रिवेदी के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, यह जीवाश्म क्वाटरनरी कालखंड का हो सकता है। उस समय पाए जाने वाले हाथी वर्तमान हाथियों की तुलना में काफी बड़े होते थे। उनकी ऊंचाई करीब 12 फीट तक होती थी और वजन कई टन होता था। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जीवाश्म किस प्रजाति का है और कितने पुराने समय का है।

मिट्टी के नमूनों से खुलेगा लाखों साल पुराना राज जीवाश्म के साथ मौके से मिट्टी के नमूने भी एकत्र किए गए हैं। इनका वैज्ञानिक और रासायनिक परीक्षण किया जाएगा। इससे जीवाश्म की काल गणना, उसकी भूगर्भीय स्थिति और आसपास के प्राचीन पर्यावरण की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। प्रारंभिक जांच के बाद यह भी तय किया जाएगा कि विस्तृत अध्ययन लखनऊ के बीरबल साहनी संस्थान में होगा या पुणे में।