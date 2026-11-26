मध्य प्रदेश में विपक्ष की रैली : राहुल गांधी की समझदारी या गलती?
मध्य प्रदेश में 12 दिसंबर को होने वाली इंडी गठबंधन की 'वोट रक्षक रैली' को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। एक पक्ष का मानना है कि यह रैली अन्य दलों को प्रदेश में मजबूत करने का मंच देगी, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा।
HighLights
भोपाल में 12 दिसंबर को इंडी गठबंधन की रैली प्रस्तावित।
राहुल गांधी के फैसले पर राजनीतिक विश्लेषकों में मतभेद।
सीट बंटवारे, वोट बैंक पर संभावित असर की चिंता।
धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल। मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों के विरोध में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन अब तक दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहा था। दूसरे चरण की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होगी। यहां 12 दिसंबर को वोट रक्षक रैली प्रस्तावित की गई है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित गठबंधन के अन्य दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
मध्य प्रदेश की राजनीति में परंपरागत रूप से दो ही दल भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने रहते हैं। भाजपा सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस को कमजोर नहीं मानती। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बाहरी और अन्य दलों के साथ रैली करने के राहुल गांधी के निर्णय को राजनीतिक विश्लेषक ठीक नहीं मान रहे हैं। उनका मानना है कि यह राहुल गांधी की समझदारी कतई नहीं कही जा सकती कि वह अखिलेश यादव जैसे नेताओं को मध्य प्रदेश में आमंत्रण देकर नई मुसीबत खड़ी करें।
इस वर्ग का मानना है कि इससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए भविष्य में सीटों के बंटवारे और क्षेत्रीय दलों के विस्तार की नई चुनौती खड़ी हो सकती है। जबकि दूसरे वर्ग का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने के लिए यह आवश्यक है।
पहले वर्ग का तर्क है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव को देखना चाहिए। कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। उस समय सपा ने कम से कम छह सीटों की मांग की थी, लेकिन बात न बनने पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे हमले किए थे। सपा ने अकेले चुनाव लड़ा था, जिससे कई सीटों पर विपक्षी वोटों का बंटवारा हुआ था।
उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जैसे जिलों में समाजवादी पार्टी का पहले से ही प्रभाव रहा है। जानकारों के अनुसार, भोपाल की रैली से सपा को पूरे प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का मुफ्त मंच मिल सकता है, जिससे अंततः कांग्रेस का ही पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित होने का खतरा रहता है।
मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में अखिलेश यादव जैसे बड़े ओबीसी चेहरे को भोपाल के मंच पर लाने से कांग्रेस इस वर्ग के मतदाताओं के बीच एक सकारात्मक संदेश देना चाहती है, लेकिन उसके राजनीतिक भविष्य के लिए यह गंभीर हो सकता है। दरअसल, यह चिंता निराधार नहीं मानी सकती कि अल्पकालिक राष्ट्रीय एकजुटता दिखाने के प्रयास में कांग्रेस मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जहां वह मुख्य विपक्षी दल है, अपने सहयोगियों को राजनीतिक जगह दे रही है।
इसकी कीमत उसे भविष्य के चुनावों में सीटों के समझौते के रूप में चुकानी पड़ सकती है। सपा, बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) और आम आदमी पार्टी (आप) जैसे दल पूरे मध्य प्रदेश में प्रभाव नहीं रखते, लेकिन चंबल, विंध्य, बुंदेलखंड और आदिवासी बहुल सीटों पर इनका थोड़ा बहुत आधार है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन छोटे दलों का मुख्य आधार दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग है, जिसे पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। जब भी ये दल सक्रिय होते हैं या चुनाव लड़ते हैं, तो करीबी मुकाबलों में कांग्रेस के वोटों में ही सेंध लगती है। इंडी गठबंधन को मध्य प्रदेश में आमंत्रण देकर कांग्रेस अपने ही वोट बैंक का कमजोर कर रही है।
यही कारण है कि सियासी जानकारों का एक वर्ग मानता है कि द्विदलीय मुकाबला कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहता है। यदि भोपाल की रैली जैसे आयोजनों के जरिये सपा या अन्य दलों को मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यधारा का मंच मिलता है, तो भविष्य में वे न केवल ज्यादा सीटों की मांग करेंगे, बल्कि कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कहते हैं कि राहुल गांधी के निर्णय कांग्रेस के लिए ही खतरनाक हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व और फैसलों के कारण कांग्रेस की दुर्गति हो रही है और हर चुनाव में पार्टी नीचे जा रही है। भाजपा राहुल गांधी के इन कदमों को कांग्रेस के लिए आत्मघाती और नेतृत्व की विफलता के रूप में पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की कवायद मान रही है।
विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस ने प्रदेश में नई पीढ़ी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष का जो नेतृत्व सौंपा है, उन पर भरोसा करना चाहिए। राहुल को चाहिए कि वह अपने दोनों नेताओं को और मजबूत करें। उन्हें ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जो 2028 के चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए।
यदि केंद्रीय नेतृत्व स्थानीय नेताओं को विश्वास में लिए बिना या उनकी अनदेखी कर अन्य राज्यों के दलों को प्रदेश में जगह देता है, तो इससे नए नेतृत्व की साख और अधिकार क्षेत्र कमजोर हो सकते हैं।
-लेखक नईदुनिया/नवदुनिया, मध्य प्रदेश में डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर हैं।
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