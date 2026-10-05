MP में शिक्षक भर्ती पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी ने CM मोहन को लिखा पत्र; कहा- पदवृद्धि कर युवाओं को दें मौका

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में पदवृद्धि की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को अब राहुल गांधी का समर्थन मिला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग उठाई है। 29 सितंबर को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है।

वर्ग-3 में 13,089 और वर्ग-2 में 10,800 पदों पर भर्ती राहुल गांधी ने पत्र में दावा किया कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहले से ही एक लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बावजूद शिक्षक भर्ती-2025 में वर्ग-3 के केवल 13,089 और वर्ग-2 के 10,800 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों की तुलना में भर्ती के लिए तय पदों की संख्या कम होने से बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह जा रहे हैं।

उम्र सीमा के करीब पहुंच रहे अभ्यर्थी पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि कई युवा शिक्षक भर्ती परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर चुके हैं और कुछ अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। सीमित पदों के कारण उन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिल पा रही है। वहीं, इंतजार करते-करते कई अभ्यर्थी निर्धारित आयु सीमा के करीब पहुंच गए हैं।