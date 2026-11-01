MP Foundation Day: पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेजा पत्र, कहा- एमपी से मेरा आत्मीय जुड़ाव रहा

राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर पत्र भेजकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने अपने संदेश में राज्य सरकार के 'किसान कल्याण वर्ष', प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना की है। उन्होंने राज्य की प्राकृतिक संपदा, जनजातीय चेतना और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को भी सराहा है।

मोदी ने पुराने दिनों को किया याद मोदी ने अपने संदेश में कहा कि मध्य प्रदेश से मेरा आत्मीय जुड़ाव रहा है। संगठन के दिनों में मुझे यहां के अनेक क्षेत्रों में जाने तथा कार्यकर्ताओं व नागरिकों के बीच समय बिताने का अवसर मिला। उन्होंने भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राजमाता विजयाराजे सिंधिया जैसी विभूतियों के योगदान को भी स्मरण किया है। इसके साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र की 'केन-बेतवा लिंक परियोजना' का विशेष उल्लेख किया।