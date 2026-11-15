ओरछा के रामराजा मंदिर के खजाने की होगी जांच, बहुमूल्य आभूषणों का भौतिक सत्यापन कराने की तैयारी

डिजिटल डेस्क, टीकमगढ़। ओरछा के प्रसिद्ध श्रीरामराजा मंदिर के खजाने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए जाने वाले सोने-चांदी के आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं का रिकॉर्ड वास्तविक सामग्री से मिलाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने छह सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच दल गठित किया है।

मंदिर के खजाने का आखिरी बार वर्ष 2017 में भौतिक सत्यापन किया गया था। इसके बाद अब करीब नौ साल के अंतराल पर अभिलेखों और खजाने में मौजूद सामग्री का मिलान कराने की तैयारी है। कलेक्टर एवं श्रीरामराजा मंदिर प्रबंधन समिति की अध्यक्ष जमुना भिड़े के निर्देश पर जिला पंचायत निवाड़ी के सीईओ रोहन सक्सेना की अध्यक्षता में जांच दल बनाया गया है।

श्रद्धालुओं के चढ़ावे का रिकॉर्ड खंगालेगा जांच दल श्रीरामराजा मंदिर में श्रद्धालु सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित करते हैं। इनका विवरण मंदिर कार्यालय की दान पंजी और संबंधित अभिलेखों में दर्ज किया जाता है। लंबे समय से भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण अब दस्तावेजों में दर्ज सामग्री और खजाने में उपलब्ध वस्तुओं का मिलान जरूरी माना जा रहा है।

प्रशासन के मुताबिक फिलहाल खजाने का कक्ष केवल आगामी सत्यापन की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खोला गया था। ओरछा में इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण अभी विस्तृत गणना और संपूर्ण भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कक्ष खोलने के दौरान किसी भी आभूषण या वस्तु को हटाया अथवा छुआ नहीं गया। ताला भी सुरक्षित रखा गया है।

छह सदस्यीय दल में ये शामिल कलेक्टर के आदेश पर गठित जांच दल की अध्यक्षता जिला पंचायत निवाड़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहन सक्सेना करेंगे। समिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निवाड़ी, जिला कोषालय अधिकारी निवाड़ी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री निवाड़ी, तहसीलदार पृथ्वीपुर और पुलिस अधीक्षक निवाड़ी की ओर से नामित पुलिस अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।