मध्य प्रदेश में अब नई पीढ़ी के कंधों पर कांग्रेस की जिम्मेदारी, चुनावों में अहम रहेगी इनकी भूमिका

वैभव श्रीधर, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की जिम्मेदारी नई पीढ़ी के कंधों पर है। आगामी नगरीय निकाय से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इनकी अहम भूमिका रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ अब सक्रिय राजनीति से दूर हैं, वहीं दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।

उधर, शनिवार को ही कमल नाथ के पुत्र नकुल नाथ ने भोपाल में दीपावली मिलन कार्यक्रम करके प्रदेश में सक्रिय होने के संकेत दिए। जीतू पटवारी ने भी कहा कि प्रदेश में युवा नेताओं की बड़ी टीम है, जो भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार है।

विधानसभा क्षेत्र तक संगठन तैयार करने का दावा वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथों करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस ने संगठन को नए सिरे से तैयार करने का जो कार्यक्रम चलाया, वह लगभग पूरा हो चुका है। विधानसभा क्षेत्र स्तर तक नई टीम तैयार करने का दावा किया गया है। उधर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के बेटे डा. विक्रांत भूरिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव के बेटे अरुण यादव और सचिन यादव, कमलेश्वर पटेल, तरुण भनोत, रजनीश सिंह, हेमंत कटारे सहित अन्य नेताओं ने राजनीतिक विरासत संभाल ली है।