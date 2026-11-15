MP के सरकारी दफ्तरों में बड़ा बदलाव: आउटसोर्स कर्मचारी हटेंगे, नियमित पदों पर होगी भर्ती

राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश में लंबे समय तक भर्ती नहीं होने के कारण विभिन्न विभागों में नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को हटाया जाएगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि सरकार ने अब नियमित भर्ती करने का निर्णय लिया है, इसलिए सभी विभागों से कहा गया है कि वे वित्त विभाग के दिशा-निर्देश के अनुरूप 31 मार्च 2027 तक कार्रवाई करें।

मार्च 2027 के बाद सेवाएं जारी रखीं तो पद होंगे समाप्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय और नीति आयोग को इस संबंध में पत्र लिखकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। हालांकि, यह व्यवस्था चतुर्थ श्रेणी के पदों पर लागू नहीं होगी। इसके साथ ही यदि मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखना जरूरी हुआ, तो संबंधित श्रेणी के नियमित पद समाप्त कर दिए जाएंगे।

इन विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मी प्रदेश में बिजली कंपनियों, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें अधिकतर कर्मचारी डाटा एंट्री और कंप्यूटर आपरेटर के साथ कार्यालय सहायक के पदों पर काम कर रहे हैं।