कमल नाथ की घटती सक्रियता के बीच नकुल को आगे लाने की तैयारी, भोपाल में दीपावली मिलन के बहाने जुटेंगे समर्थक

राज्य ब्यूरो, भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के समर्थक शनिवार को भोपाल में जुट रहे हैं। वैसे तो आयोजन दीपावली मिलन और कमल नाथ के 80वें जन्मदिन के नाम पर हो रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य कमल नाथ के पुत्र नकुल को राजनीतिक शक्ति देना है।

नकुल छिंदवाड़ा से एक बार सांसद रह चुके हैं और पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा के विवेक साहू से हार गए थे। उन्हें प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया, लेकिन वह छिंदवाड़ा के बाहर नहीं निकले। अब कमल नाथ समर्थकों को एकजुट करके यह संदेश देने का प्रयास है कि नकुल नाथ के साथ बड़ी टीम है और वह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन के बीच नकुल की भूमिका पर नजर वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथों करारी हार के बाद कांग्रेस ने कमल नाथ के स्थान पर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष और उमंग सिंघार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर पीढ़ी परिवर्तन किया। इसी तारतम्य में डॉ. विक्रांत भूरिया को आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो सचिन यादव को उत्तर प्रदेश के चुनाव में वार रूम का जिम्मा दिया गया।

पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह दिल्ली विधानसभा चुनाव में वार रूम संभाल चुके हैं। ओमकार सिंह मरकाम, कमलेश्वर पटेल, कुणाल चौधरी भी राष्ट्रीय संगठन में भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह प्रदेशभर में सक्रिय हैं, लेकिन कमल नाथ के पुत्र नकुल नाथ इस तरह की भूमिका में कभी नहीं रहे।