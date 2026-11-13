MP में अब दूर-दराज की बस्तियां भी होंगी रोशन, 20 घरों के मजरा-टोला तक बिजली पहुंचाएगी मोहन सरकार

सौरभ सोनी, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब 20 मकानों वाले मजरा-टोले भी बिजली से रोशन होंगे। मुख्य गांव से दूर होने के कारण अब तक विद्युतीकरण से वंचित रही ऐसी बस्तियों तक बिजली पहुंचाने के लिए राज्य सरकार नई योजना लाने की तैयारी में है। ऊर्जा विभाग ने इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद इसे 18 नवंबर को नीमच जिले के गांधीसागर में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।

हजारों ग्रामीण-वनवासी परिवारों को मिलेगा लाभ योजना लागू होने पर प्रदेश के हजारों ग्रामीण और वनवासी परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। फिलहाल मुख्य गांव से दूर बसे कई मजरा-टोले बिजली नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को सर्वे करने के निर्देश दिए हैं।

सर्वे के बाद संबंधित बस्तियों में एलटी (लो टेंशन) लाइन का विस्तार किया जाएगा। जरूरत के मुताबिक नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे, ताकि घरों तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। योजना के दायरे में वन क्षेत्रों से लगी बस्तियों के साथ सभी वर्गों के परिवारों को शामिल किया जाएगा।

धरती आबा और पीएम-जनमन की तर्ज पर राज्य की अलग योजना केंद्र सरकार की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) और पीएम-जनमन योजना के तहत आदिवासी तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।

इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार अपनी अलग योजना तैयार कर रही है। हालांकि, इसका लाभ केवल जनजातीय परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी वर्गों के ऐसे परिवारों को दिया जाएगा, जिनकी बस्तियां अब तक बिजली नेटवर्क से बाहर हैं।

गांधीसागर कैबिनेट में हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का होगा प्रस्तुतीकरण गांधीसागर में होने वाली कैबिनेट बैठक में 1920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का भी प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। बैठक में शामिल मंत्रियों को परियोजना स्थल का भ्रमण कराया जाएगा। इस परियोजना की पूरी क्षमता पर लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। इसके निर्माण पर करीब 11,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।