MP Weather: पूर्वी इलाकों में फिर बदला मौसम का मिजाज, रीवा-जबलपुर समेत 16 जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई हो चुकी है। हालांकि पूर्वी मप्र मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 16 जिलों में कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। हालांकि, प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है।

इन जिलों में बारिश के आसार मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, पन्ना और छतरपुर जिलों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। इन इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है।

कुरई में सबसे ज्यादा 18 मिमी वर्षा पिछले 24 घंटे में प्रदेश के भोपाल, रीवा, जबलपुर और शहडोल संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे तक सिवनी जिले के कुरई में सर्वाधिक 18 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अनूपपुर के कोतमा में 14 मिमी और सिंगरौली में 10 मिमी पानी गिरा।

विदिशा, सतना, रीवा, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और सिवनी में भी कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ीं। रीवा संभाग में 3.5 डिग्री तक गिरा तापमान बारिश और बादलों के असर से रीवा संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं प्रदेश के अन्य संभागों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।