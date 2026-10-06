MP Weather: उत्तरी हवाओं से बदल रहा मौसम का मिजाज, पन्ना-जबलपुर समेत 17 जिलों में फुहारें पड़ने के आसार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। उत्तरी हवाओं के प्रवेश से वातावरण में हल्की ठंडक घुलने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवात सक्रिय है, जिसका प्रभाव अगले तीन से चार दिनों तक पूर्वी हिस्सों में बना रहेगा। इससे रीवा, सतना सहित आसपास के जिलों में अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। मंगलवार को विंध्य क्षेत्र के सतना में 0.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि अन्य जिलों में वर्षा नहीं हुई।

पूर्वी MP में दिन का तापमान गिरेगा चक्रवात के कारण प्रदेश के पूर्वी जिलों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में मौसम स्थिर रहेगा। मंगलवार को प्रदेश के प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। धार और उज्जैन में 36.4 डिग्री, भोपाल में 36.1 डिग्री, ग्वालियर में 36.5 डिग्री और इंदौर में 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।