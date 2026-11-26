अनुज मैना, भोपाल। गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदेश में संसाधनों और निगरानी का सरकारी ढांचा तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन घरों से कचरा उठाने और उसका पृथक्करण करने की बुनियादी व्यवस्था अब भी बेहद कमजोर है। स्थिति यह है कि प्रदेश के 93 प्रतिशत गांवों में घरों से कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। यही नहीं, 98 प्रतिशत जिलों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष सेल गठित होने का दावा किया गया है।

लक्ष्य से अब भी काफी पीछे कचरे का चार तरह से पृथक्करण (सेग्रीगेशन) करने की व्यवस्था तो केवल दो प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक ही पहुंच सकी है, जबकि लक्ष्य 15 प्रतिशत का रखा गया था। यानी गांवों में कचरा उठाने और उसे गीला, सूखा सहित चार श्रेणियों में अलग करने की व्यवस्था सरकारी लक्ष्य से भी काफी पीछे है।

यह जानकारी भोपाल नगर निगम बनाम सुभाष सी. पांडे केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन की निगरानी कर रही सुप्रीम कोर्ट निगरानी समिति (एससीएमसी) की रिपोर्ट में हुआ है। इसके अनुसार, प्रदेश में घर-घर से कचरा संग्रहण का लक्ष्य 50 प्रतिशत रखा गया था, लेकिन दो नवंबर 2026 तक इसकी उपलब्धि महज सात प्रतिशत दर्ज की गई।

कचरा उठाने के लिए संसाधन भरपूर, फिर भी काम नहीं प्रदेश की 22,708 ग्राम पंचायतों और 51,043 गांवों के लिए कुल 2,53,947 संसाधन दर्ज किए गए हैं। इनमें 1,75,379 सामुदायिक कंपोस्ट पिट, 38,573 कचरा संग्रहण एवं परिवहन वाहन, 24,118 कचरा संग्रहण और पृथक्करण शेड, 14,162 सामुदायिक स्थानों पर पृथक्करण बिन और 1,715 सामुदायिक बायोगैस संयंत्र शामिल हैं। इसके बावजूद कचरा संग्रहण की स्थिति खराब है।