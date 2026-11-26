राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले भोजन में अब विभिन्न अंचलों के व्यंजन शामिल होंगे। कहीं मुनगा (सहजन) की हरी पट्टी रोटी में मिलाई जाएगी तो कहीं बाजरा कहीं चुकंदर तो कहीं बथुआ। सप्ताह में काम से कम एक दिन अंचल का पारंपरिक भोजन देना अनिवार्य होगा रोटी-पुरी हरी, गुलाबी थाली में नजर आएगी।

इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना की नई मार्गदर्शिका जारी की है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी इसके अनुरूप ही निर्देश दिए हैं। बच्चों की पसंद का भी रखेंगे ख्याल नई मार्गदर्शिका में भोजन की योजना बनाते समय स्कूल प्रबंधन समितियों को अभिभावकों और विद्यार्थियों से भी सुझाव लेने के निर्देश दिए गए हैं। इससे बच्चों को स्थानीय खानपान से जुड़े पौष्टिक और पसंदीदा व्यंजन मिल सकेंगे। भोजन में अनाज, दालों, हरी सब्जियों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया गया है।