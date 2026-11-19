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मृत- 8,46,184

अनुपस्थित- 8,42,677

स्थायी रूप से स्थानांतरित- 22,78,393

दो या अधिक जगह नाम- 2,76,961

अन्य- 29,927

कुल- 42,74,142

एसआईआर में जिनके नाम सूची से हटाए गए, उसकी सूची तो है। लेकिन इसके बाद जिनके नाम जोड़े गए, उनकी नहीं। ऐसे में कैसे पता करेंगे कि किसका नाम शामिल किया गया। बीएलए आपत्ति किस आधार पर करेगा।

- ललित सेन, प्रदेश कांग्रेस के मतदाता सूची पुनरीक्षण विभाग के प्रभारी

जिनके नाम शामिल किए गए हैं, उनकी सूची जब तक हमारे पास नहीं होगी तब तक यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एसआइआर में जो नाम कटे थे, वह इस सूची में तो नहीं हैं। यदि उन्हीं के नाम फिर जुड़ते हैं तो फिर एसएसआर में बीएलओ ने क्या देखा और किस आधार पर नाम हटाए।

- एसएस उप्पल, प्रदेश भाजपा के चुनाव कार्य प्रभारी

एसआईआर में जिस श्रेणी में जिन मतदाताओं के नाम हटे, उसकी सूची वेबसाइट पर है। भाजपा और कांग्रेस द्वारा जो नाम जोड़े गए हैं, उनकी सूची मांगी जा रही है। ऐसी सूची अलग से तैयार नहीं की जाती है। प्रारूप प्रकाशन की पूरी जानकारी देने के साथ हमारी तकनीकी शाखा की टीम भी उन्हें प्रक्रिया बता चुकी है।

- संजीव कुमार झा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश