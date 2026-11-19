डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ निशातपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1075 पेटी अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक जब्त किया है। ट्रक में करीब 9700 लीटर शराब रखी थी, जिसकी कीमत लगभग 96 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने अवैध शराब परिवहन में इस्तेमाल ट्रक को भी जब्त कर लिया है। मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, 18 नवंबर की रात वायरलेस सेट पर सूचना मिली थी कि एक ट्रक तेज रफ्तार में गांधीनगर से करोंद की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने करोंद चौराहे पर ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और तेज गति से आगे निकल गया।

भागने के दौरान ट्रक चालक ने आधार अस्पताल के पास एक कार को टक्कर मार दी। इसके बाद पुलिस ने पीछा जारी रखा और पीपुल्स मॉल के पास ट्रक को रोकने में सफलता हासिल की। तलाशी लेने पर ट्रक में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भरी मिली।

1075 पेटी शराब, 20 लाख का ट्रक जब्त ट्रक में ब्लैक फोर्ट प्रीमियम रम (BLACK FORT Premium Rum) की 90 एमएल, 180 एमएल और 750 एमएल की बोतलें थीं। कुल 1075 पेटियों में करीब 9700 लीटर शराब बरामद की गई। शराब के परिवहन, खरीद और बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज चालक के पास नहीं मिला।