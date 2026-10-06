MP में बैगा, सहरिया व भारिया जनजाति की महिलाएं लाडली बहना योजना के लाभ से वंचित, पूर्व विधायक ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका

राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया और भारिया को लाडली बहन योजना का लाभ नहीं मिलता है। सरकार इन्हें विशेष आहार अनुदान डेढ़ हजार रुपये देती है। इस आधार पर लाडली बहन योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने इसे लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बालाघाट प्रवास के दौरान इस विषय को उठाया था।

करीब पांच लाख महिलाओं के प्रभावित होने का दावा सकलेचा का कहना है कि बैगा जनजाति की महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ नहीं मिलता है। 15 जिलों के 53 विकासखंड में इन परिवारों को 2017-18 से आहार अनुदान के तहत बच्चों के पोषण के लिए 1,500 प्रतिमाह मिल रहे हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए यह राशि महिला मुखिया के खाते में जाती है। इसी को आधार मान कर लगभग पांच लाख महिलओ को लाड़ली बहना से अपात्र मान लिया गया।

जबकि, दोनों योजनाओं का उद्देश्य अलग है। आहार अनुदान बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए परिवार को दिया जाता है। उधर, लाड़ली बहना महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और पोषण के लिए है। एक योजना का लाभ दूसरे हक को काटने का आधार नहीं बन सकता।