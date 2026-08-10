सिंगरौली से शहडोल तक बदलेगी तस्वीर! MP के 10 शहरों में एयरपोर्ट विकसित करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार की 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत प्रदेश की 10 हवाई पट्टियों को चरणबद्ध तरीके से एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इनमें से पहले चरण में पांच हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट में बदलने की मंजूरी मिल गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ रविवार को सीएम हाउस में हुई विमानन विभाग की समीक्षा बैठक में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने पहले चरण के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश की 10 हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट में परिवर्तित करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के सामने रखा था।

सिंगरौली समेत 10 जिलों की हवाई पट्टियां प्रस्तावित राज्य सरकार ने सिंगरौली, सागर, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, खंडवा, रतलाम, मंदसौर, उमरिया और शहडोल की हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। पहले चरण में पांच जिलों को शामिल किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने सिंगरौली में एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त जमीन चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद राज्य सरकार सिंगरौली समेत चयनित पांच जिलों के लिए नए सिरे से विस्तृत प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। दूरस्थ और औद्योगिक जिलों को मिल सकती है प्राथमिकता एयरपोर्ट के लिए जिलों के चयन में प्रदेश की औद्योगिक जरूरतों, पर्यटन संभावनाओं और भौगोलिक दूरी को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। शहडोल, छिंदवाड़ा और खंडवा जैसे बड़े एवं अपेक्षाकृत दूरस्थ जिलों को भी प्राथमिकता मिलने की संभावना है।

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