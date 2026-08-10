MP Board की परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव: CBSE की तर्ज पर होंगे प्रश्न; लघु उत्तरीय प्रश्नों मे विकल्प की सुविधा खत्म

डिजिटल डेस्क, भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने सत्र 2026-27 का नौवीं से 12वीं तक के सभी विषयों की अंक योजना और प्रश्नों का पैटर्न जारी किया है। इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड का प्रश्नपत्र सीबीएसई की तर्ज पर होगा। 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न ज्यादा हल करने होंगे। लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम की गई है।

सीधे नहीं, तर्क आधारित पूछे जाएंगे सवाल परीक्षा में प्रश्न अब सीधे-सीधे नहीं, बल्कि तार्किक पूछे जाएंगे, जिसके लिए विद्यार्थियों को पूरी पाठ्यपुस्तक पढ़नी होगी। बता दें कि अभी तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चार होते थे, लेकिन अब लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या तीन-तीन कर दी गई है। साथ ही लघु उत्तरीय प्रश्नों में विकल्प नहीं दिया जाएगा।

सीबीएसई पैटर्न पर बनेंगे प्रश्न-पत्र माशिमं नौवीं से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न पर किताबें लागू कर दी है। पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा सभी किताबों का प्रकाशन भी इसी अनुसार किया जाता है। वर्ष 2022-23 की परीक्षा के प्रश्न-पत्रों का पैटर्न परंपरानुसार था। पिछले साल से मंडल ने इस पैटर्न को बदल दिया है।

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- कुल प्रश्नों की संख्या - 23 - 75 अंक

- वस्तुनिष्ठ प्रश्न - 30 अंक (प्रत्येक उप प्रश्न पर एक अंक निर्धारित है)

- वैकल्पिक प्रश्न - छह अंक

- रिक्त स्थानों की पूर्ति - छह अंक

- सत्य-असत्य लिखिए - छह अंक

- सही जोड़ी का मिलान - छह अंक

- एक वाक्य में लिखिए - छह अंक

- अति लघुउत्तरीय 12 प्रश्न - 24 अंक (प्रत्येक प्रश्न दो अंक निर्धारित हैं)।

- लघुउत्तरीय तीन प्रश्न - नौ अंक (प्रत्येक प्रश्न पर तीन अंक निर्धारित है)।

- दीर्घ उत्तरीय तीन प्रश्न - 12 अंक (प्रत्येक प्रश्न पर चार अंक निर्धारित है)।



12वीं के नॉन प्रायोगिक विषय का प्रश्नपत्र - 80 अंक

- वस्तुनिष्ठ प्रश्न - 32 अंक (प्रत्येक उप प्रश्न पर एक अंक निर्धारित है)

- वैकल्पिक प्रश्न - छह अंक

- रिक्त स्थानों की पूर्ति - छह अंक

- सत्य-असत्य लिखिए - छह अंक

- सही जोड़ी का मिलान - सात अंक

- एक वाक्य में लिखिए - सात अंक

- अति लघुउत्तरीय 10 प्रश्न - 20 अंक (प्रत्येक प्रश्न दो अंक निर्धारित हैं)।

- लघुउत्तरीय चार प्रश्न - 12 अंक (प्रत्येक प्रश्न पर तीन अंक निर्धारित है)।

- दीर्घ उत्तरीय चार प्रश्न - 16 अंक (प्रत्येक प्रश्न पर चार अंक निर्धारित है)।

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12वीं के प्रायोगिक विषय का प्रश्नपत्र-70 अंक

- वस्तुनिष्ठ प्रश्न -28 अंक (प्रत्येक उप प्रश्न पर एक अंक निर्धारित है)

- वैकल्पिक प्रश्न - छह अंक

- रिक्त स्थानों की पूर्ति - छह अंक

- सत्य-असत्य लिखिए - छह अंक

- सही जोड़ी का मिलान - पांच अंक

- एक वाक्य में लिखिए - पांच अंक

- अति लघुउत्तरीय सात प्रश्न - 14 अंक (प्रत्येक प्रश्न दो अंक निर्धारित हैं)।

- लघुउत्तरीय चार प्रश्न - 12 अंक (प्रत्येक प्रश्न पर तीन अंक निर्धारित है)।

- दीर्घ उत्तरीय चार प्रश्न -16 अंक (प्रत्येक प्रश्न पर चार अंक निर्धारित है)।