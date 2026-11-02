MP TET 2026: दिसंबर में होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, इस तारीख को आयोजन की संभावना; 34 हजार शिक्षकों ने किया आवेदन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2026 की तारीख तय कर दी गई है। परीक्षा 10 दिसंबर के बाद आयोजित होगी। इसके लिए 13 या 20 दिसंबर की संभावित तारीख मानी जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) को सौंपी है। मंडल ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगले दो-तीन दिनों में परीक्षा की विस्तृत गाइडलाइन जारी होने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए टीईटी आयोजित की जा रही है। मंडल 16 से 27 नवंबर के बीच डीएड की परीक्षा आयोजित करेगा। इसके बाद दिसंबर में टीईटी कराई जाएगी। परीक्षा के लिए अब तक करीब 34 हजार शिक्षकों ने आवेदन किया है। इनमें 20 हजार सरकारी और 14 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं। मंडल जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाएगा। वहीं, विभाग ने मॉडल प्रश्नपत्र तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, ताकि शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर सकें।

2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों पर संशय परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों की संख्या को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों ने ईएसबी (पूर्व में व्यापम) की भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन उस समय भर्ती परीक्षा और एनसीटीई के मानकों में अंतर था। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाया है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही तय होगा कि इन शिक्षकों को टीईटी देनी होगी या नहीं।