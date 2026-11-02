भोपाल में दिल दहला देने वाली वारदात: परिवार के चार सदस्यों की गला रेतकर हत्या, मुखिया ने ट्रेन से कटकर दी जान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के छोला थाना क्षेत्र के मालीखेड़ी इलाके में एक ही परिवार के चार सदस्यों की घर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सभी की गला रेतकर हत्या किए जाने की आशंका है। वहीं, परिवार के मुखिया का शव सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र के चोपड़ा कलां स्थित रेलवे ट्रैक पर मिला। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि परिवार के मुखिया ने पत्नी, मां और दो बच्चों की हत्या करने के बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।

मृतकों में ये शामिल मृतकों की पहचान नरेंद्र साहू (35), उनकी मां सरस्वती साहू (50), पत्नी सोमलता साहू (29), बेटी कृति साहू (10) और बेटे खुश साहू (6) के रूप में हुई है। नरेंद्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, जबकि घर में उनकी मां, पत्नी और दोनों बच्चों के शव बरामद हुए हैं।