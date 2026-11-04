MP में ग्रामीणों को बड़ा तोहफा: स्वामित्व योजना में 87000 करोड़ रुपये की संपत्ति की निश्शुल्क रजिस्ट्री, सरकार भरेगी 9 हजार करोड़ स्टांप ड्यूटी

वैभव श्रीधर, भोपाल। प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत सरकार ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि की निश्शुल्क रजिस्ट्री करवा रही है। अभी 49,52,567 संपत्तियों का कलेक्टर गाइड लाइन से आकलन कराया गया है। इनका मूल्य 87 हजार करोड़ रुपये निकला है। स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में दी गई छूट करीब नौ हजार करोड़ रुपये आंकी गई है। अब यह राशि सरकार पंजीयन एवं मुद्रांक को अपने बजट से देगी। इसके लिए राशि की मांग की गई है, जिसका प्रावधान आगामी वर्ष के बजट में किया जाएगा।

49.5 लाख संपत्तियों का सर्वे पूरा, 600 गांवों में काम जारी सरकार की स्वामित्व योजना में आबादी भूमि पर बने मकान, दुकान, खलिहान और खाली भूखंड का मालिकाना हक उपभोगकर्ता को दिया जाना है। इसके लिए ड्रोन से सर्वे कराकर लगभग 49.5 लाख प्रॉपर्टी संपत्तियां चिह्नित की जा चुकी हैं। 600 गांवों में सर्वे चल रहा है। इनका डाटा आने के बाद यह संख्या और बढ़ेगी।

55-60 लाख तक पहुंच सकता है आंकड़ा सरकार का आकलन है कि निश्शुल्क रजिस्ट्री के लिए पात्र संपत्तियों की संख्या 55 से 60 लाख के बीच पहुंचेगी। इनकी रजिस्ट्री कराने के लिए स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क से सरकार ने छूट दी है ताकि ग्रामीणों को कोई वित्तीय भार न पड़ेग मगर यह राशि वाणिज्यिक कर विभाग को सरकार ने देने का वादा किया है।