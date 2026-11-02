MP Rajya Sabha By-election: हरदीप सिंह पुरी को टक्कर देने कांग्रेस के सहयोग से राजकुमार लोहानी मैदान में, शपथ पत्र ही नहीं लगाया

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त सीट पर हो रहे उपचुनाव में सोमवार को भोपाल के समाजसेवी राजकुमार लोहानी ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कांग्रेस के सहयोग से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा है। हालांकि, नामांकन के साथ शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति और आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी देने वाला अनिवार्य शपथ पत्र यानी फार्म-26 जमा नहीं किया गया।

राज्यसभा निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी नामांकन संबंधी जानकारी में भी इसका उल्लेख किया गया है। अब मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। ऐसे में फार्म-26 जमा नहीं होने का मुद्दा लोहानी के नामांकन की वैधता के लिहाज से अहम हो गया है।

भाजपा से हरदीप पुरी, निर्दलीय कांते सायन्ना भी मैदान में इस उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और निर्दलीय प्रत्याशी कांते सायन्ना पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। सोमवार को पर्चा जमा करने का अंतिम दिन था। अब सभी नामांकन पत्रों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन-कौन से प्रत्याशी चुनाव मैदान में बने रहेंगे।