‘मोह-मोह के धागे’ से ‘नशे सी चढ़ गई’ तक... MP के स्थापना दिवस समारोह में मोनाली ठाकुर ने बिखेरा सुरों का जादू, झूमे दर्शक

डिजिटल डेस्क, भोपाल। ‘रेस धड़कन की... रेस चाहत की... अल्लाह दुहाई है... बेताबी छाई है...’ फिल्म ‘रेस-2’ के इस गाने के साथ जैसे ही बॉलीवुड गायिका मोनाली ठाकुर ने मंच पर एंट्री की, लाल परेड ग्राउंड तालियों और उत्साह से गूंज उठा। उनकी ऊर्जा से भरी प्रस्तुति ने शुरुआत से ही दर्शकों को बांध लिया।

मप्र के प्रति जाहिर किया लगाव गाने के बाद मोनाली ने भोपाल और मध्यप्रदेश के प्रति अपना लगाव भी जाहिर किया। उन्होंने कहा, “भोपाल और मध्यप्रदेश मेरी पसंदीदा जगहों में से हैं। मैं यह बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूं कि आज यहां मौजूद हूं। देश के इस हिस्से का उदाहरण मैं हमेशा देती हूं कि यह कितना साफ-सुथरा है। हमारे देश के सभी लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन जब भी यहां आती हूं, मुझे बहुत प्यार मिलता है।”

लोकप्रिय गीतों से किया मनोरंजन इसके बाद तो मोनाली ने एक के बाद एक अपने लोकप्रिय गानों की झड़ी लगा दी। ‘सवार लूं’, ‘मोह-मोह के धागे’, ‘ख्वाब देखे झूठे-मूठे’, ‘मैं नाचूं आज छमछम’, ‘खाली-पीली नुक्कड़ पर वेट तेरा किया रे’, ‘साड़ी के फॉल सा’, ‘तूने मारी एंट्रियां’, ‘चल दी कुड़ी’, ‘जरा-जरा टच मी’ और ‘नशे सी चढ़ गई’ जैसे गीतों पर दर्शक झूमते नजर आए। उन्होंने बीच-बीच में बंगाली गीतों की पंक्तियां भी सुनाईं और देवी गीत ‘आमार दुग्गा दुग्गा’ गाकर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरीं।