राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने सोमवार देर रात पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इसमें भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक और राज्य पुलिस सेवा (SPS) के 25 अधिकारी शामिल हैं। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नई पदस्थापना दी गई है।

इस फेरबदल में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, रीवा और नरसिंहपुर सहित कई जिलों के पुलिस अधिकारी प्रभावित हुए हैं। तबादला सूची में एसडीओपी (SDOP), सीएसपी (CSP), डीएसपी (DSP) और सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।