डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक (जी.डी.) भर्ती परीक्षा 2026 की नई तारीख आ गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने परीक्षा आयोजन की नई तारीख घोषित करते हुए अब भर्ती परीक्षा 9 दिसंबर 2026 से शुरू करने का निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि पहले एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 परीक्षा की शुरुआत 19 नवंबर 2026 से होने थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया था। एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से नोटिस जारी कर जानकारी दी गई थी कि मंडल द्वारा पुलिस विभाग की ही अन्य परीक्षा के आयोजन एवं अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा है।