MP में लिफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन-इंश्योरेंस अनिवार्य, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट संचालन हुआ तो होगी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब हर सोसाइटी, मॉल, बहुमंजिला इमारत के मालिक को लिफ्ट संचालन के लिए उसका पंजीयन और बीमा (थर्ड पार्टी इंश्योरेंस) कराना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, प्रत्येक लिफ्ट के लिए समय-समय पर अधिकृत तकनीकी विंग या लिफ्ट इंस्पेक्टर द्वारा सुरक्षा ऑडिट कराना होगा। इसके बाद ही लिफ्ट का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू होगा। बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के लिफ्ट चलाना अवैध होगा।

किसी अधिकारी को जांच से रोकने या किसी भी लिफ्ट दुर्घटना को छुपाने पर दो साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकेगी। इसका प्रावधान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर तैयार मध्य प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर एक्ट के प्रारूप में किया गया है। इसे जल्द विधानसभा में प्रस्तुत करने की तैयारी है।