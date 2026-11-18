डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने दीपावली के बाद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। चौथे, पांचवें और छठवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के DA में वृद्धि की गई है। चौथे वेतनमान वालों को 20 प्रतिशत, जबकि पांचवें और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों को 5-5 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी। सातवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले ही बढ़ाया जा चुका है।

सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसका नकद लाभ नवंबर की सैलरी में मिलेगा, जबकि जनवरी से सितंबर तक का बकाया एरियर तीन किस्तों में भुगतान किया जाएगा।

नवंबर की सैलरी में मिलेगा बढ़ा DA सरकार के आदेश के मुताबिक, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर महीने के वेतन के साथ किया जाएगा। वहीं, जनवरी से सितंबर 2026 तक की एरियर राशि कर्मचारियों को नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तीन समान किस्तों में दी जाएगी।

यदि इस अवधि में किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति हो चुकी है या कर्मचारी का निधन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी अथवा उसके परिवार को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त भुगतान की जाएगी। ये हैं महंगाई भत्ते की बढ़ी दरें छठवें वेतनमान का DA 257% से बढ़कर 262% हो गया है।

पांचवें वेतनमान का DA 323% से बढ़कर 328% हो गया है।

चौथे वेतनमान का DA 1465% से उछलकर 1485% कर दिया गया है। नगरीय निकायों के 18 हजार से अधिक पेंशनर्स को भी राहत राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी वृद्धि की है। छठवें वेतनमान के पेंशनर्स की महंगाई राहत 5 प्रतिशत और सातवें वेतनमान वालों की 2 प्रतिशत बढ़ाई गई है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी।