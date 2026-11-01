केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा सकेंगे MP के चार IAS, सरकार बोली- पहले प्रदेश की जरूरत

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। इनमें वर्ष 2012 बैच के हर्षिका सिंह, रोहित सिंह, अभिजीत अग्रवाल और अनुराग चौधरी शामिल हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की कमी को इसकी प्रमुख वजह बताया है। फिलहाल सरकार इन अधिकारियों को प्रदेश में ही सेवाएं देने के लिए कह रही है।

स्वीकृत 459 पदों में से 68 खाली मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के कुल 459 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 68 पद रिक्त हैं। ऐसे में राज्य सरकार फिलहाल उपलब्ध अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के पक्ष में नहीं है। सरकार की योजना है कि पहले से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी अगले वर्ष अपनी अवधि पूरी कर वापस लौटें। इसके बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अनुमति मांगने वाले राज्य के अधिकारियों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

चारों अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अनुमति मांगने वाले चारों अधिकारी फिलहाल प्रदेश में अलग-अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।

- हर्षिका सिंह: संचालक, बजट

- रोहित सिंह: प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम

- अभिजीत अग्रवाल: प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड)

- अनुराग चौधरी: प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ