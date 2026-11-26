राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में इंदौर, शिवपुरी व ग्वालियर जिले फर्जी सिम के कारोबार के सबसे बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं। इसके बाद भोपाल और दतिया हैं। राज्य साइबर पुलिस के ऑपरेशन फास्ट-2.0 में शिवपुरी सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मिला है, जहां 60 संदिग्ध सिम विक्रयकर्ता (पीओएस) चिह्नित किए गए हैं। दूसरे नंबर पर इंदौर है, जहां 54 पीओएस सामने आए हैं। ग्वालियर तीसरे स्थान पर है, जहां 50 पीओएस मिले हैं।

प्रदेश में 504 संदिग्ध पीओएस चिह्नित दरअसल, शिवपुरी और ग्वालियर से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फर्जी सिम पहुंचाना आसान होने के कारण पुलिस को इन जिलों में संगठित नेटवर्क सक्रिय होने की आशंका है। अभियान के दौरान प्रदेशभर में 504 संदिग्ध पीओएस (पाइंट ऑफ सेल) चिह्नित किए गए और उनसे जुड़ी 1,437 फर्जी नाम-पतों पर जारी सिम का पता चला। इन सिम से जुड़े नंबरों पर 1,907 साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज हैं। 100 प्रकरण दर्ज कर 80 आरोपित गिरफ्तार किए गए।

इस तरह चलता है फर्जी सिम का कारोबार सिम पोर्ट करने, एक महीने मुफ्त इंटरनेट या मुफ्त उपहार देने का लालच देकर लोगों के दस्तावेज और पहचान हासिल कर पीआएस संचालकों ने एक पहचान पत्र पर दो या अधिक सिम निकाल ली। ऋण सुविधा के नाम पर संबंधित व्यक्ति के नाम पर फर्जी सिम जारी कराते थे।