डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी में स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय परिसर में एक 22 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रातीबड़ पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 40 वर्षीय आरोपी अमनदीप सिंह भामरा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शख्स विश्वविद्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी का पति है और परिसर स्थित आवास में ही रहता है।

आरोपी ने दिया था शादी का झांसा रातीबड़ थाने के एसआई गौरव पांडेय ने बताया कि छात्रा का आरोपी के आवास पर आना-जाना था। इसी दौरान दोनों के बीच परिचय हुआ और मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान होने के बाद फोन पर बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के क्रम में आरोपी ने छात्रा को अपनी बातों में उलझा लिया और शादी का झांसा दिया।