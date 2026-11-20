राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच गई है। वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाना 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों का पैनल तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया है। अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इनमें से किसी एक अधिकारी के नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे।

शुक्रवार को दिल्ली स्थित UPSC कार्यालय में नए डीजीपी के चयन को लेकर पैनल तैयार करने के लिए बैठक हुई। इसमें 1991 बैच के IPS अधिकारी वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को शामिल किया गया है। इन तीनों में से किसी एक को प्रदेश की पुलिस कमान सौंपी जा सकती है।

विदेश दौरे से पहले नए DGP के नाम पर फैसला संभव नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के स्तर पर जल्द निर्णय होने की संभावना है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के 23 नवंबर को विदेश दौरे पर रवाना होने से पहले नियुक्ति आदेश जारी हो सकता है, जिससे नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया समय रहते पूरी हो जाए।