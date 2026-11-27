डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना के कार्यकाल में विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। 30 नवंबर को प्रस्तावित उनकी विदाई परेड की तैयारियां अचानक रोक दी गई हैं। इसके लिए प्रदेशभर से भोपाल बुलाए गए पुलिस जवानों को भी वापस उनके मूल पदस्थापना स्थलों पर भेज दिया गया है। इस घटनाक्रम को मकवाना के कार्यकाल में संभावित विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है।

रिहर्सल के लिए बुलाए जवानों को लौटने के आदेश DGP की विदाई परेड की तैयारी के लिए पुलिस मुख्यालय ने 14 नवंबर को सभी जिलों और विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर जवानों को भोपाल भेजने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से पुलिस बल को परेड की रिहर्सल के लिए बुलाया गया था।