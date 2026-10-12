MP में दोनों डिप्टी CM ने मांगी नई हाइब्रिड इनोवा; वित्त विभाग बोला- पुराने वाहनों की मरम्मत कराकर काम चलाएं

सौरभ सोनी, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी खर्च पर लगाम लगाने की कवायद का असर अब उप मुख्यमंत्रियों की नई गाड़ियों की मांग पर भी दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के लिए नई इनोवा क्रिस्टा हाइब्रिड कार खरीदने का प्रस्ताव वित्त विभाग ने बजट की कमी का हवाला देकर लौटा दिया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल नए वाहन नहीं खरीदे जा रहे हैं। ऐसे में मौजूदा गाड़ियों की मरम्मत कराकर ही काम चलाने को कहा गया है।

दरअसल, गृह विभाग के स्टेट गैराज की ओर से दोनों उप मुख्यमंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदने के संबंध में बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था। लेकिन राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालने की नीति के तहत इसे मंजूरी नहीं मिली। वित्त विभाग इन दिनों द्वितीय अनुपूरक बजट की तैयारी में जुटा है और उसने सभी विभागों को अनावश्यक खर्च से जुड़े प्रस्ताव भेजने से बचने के निर्देश दिए हैं।

पांच लाख 65 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बीच सरकार खर्चों को नियंत्रित करने पर जोर दे रही है। राज्य पर कर्ज का आंकड़ा पांच लाख 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। ऐसे में नए वाहनों की खरीद पर फिलहाल रोक जैसी स्थिति है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव लौटाते हुए पुराने वाहनों की मरम्मत कराकर उपयोग जारी रखने का विकल्प सुझाया है।