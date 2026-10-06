राहुल गांधी को हिरासत में लेने पर MP में कांग्रेस का हल्लाबोल: निर्वाचन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे जीतू-उमंग

राज्य ब्यूरो, भोपाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई। मंगलवार देर रात भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदेश कांग्रेस ने धरना दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए।

कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस ने देशभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।

जीतू पटवारी ने लगाए गंभीर आरोप धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि देश के अलग-अलग राज्यों में भाजपा की सरकारें 'वोट चोरी' के जरिए बनी हैं और अब यह कथित गड़बड़ी सामने आ चुकी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया।

पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के सांसद संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नेता निर्वाचन आयोग से सवाल पूछने जा रहे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया।