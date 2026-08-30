MP में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का नया दांव, हर जिले में बनेगी राजनीतिक मामलों की समिति; प्रत्याशी चयन पर भी नजर
इस पहल के बाद जिले के निर्णय वहीं लिए जाएंगे, मुद्दे चिह्नित करके कार्यक्रम किए जाएंगे निर्धारित। प्रत्याशी चयन में ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस जिला स्तर पर राजनीतिक मामलों की समिति बनाएगी।
समिति स्थानीय मुद्दे चिह्नित कर प्रत्याशी चयन में सहायक होगी।
निकाय और पंचायत चुनावों में इसकी अहम भूमिका रहेगी।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में संगठन के विस्तार की कड़ी में कांग्रेस पहली बार राजनीतिक मामलों की समिति का विकेंद्रीकरण करने जा रही है। अब यह समिति जिला स्तर पर भी होगी। यह न केवल मुद्दे चिह्नित करेगी बल्कि उसे कब, कैसे उठाया जाना है, यह भी निर्धारित करेगी।
इतना ही नहीं, स्थानीय निकाय से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। समिति का अध्यक्ष जिले का प्रभारी होगा और इसे हर तीन माह में अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को भेजनी होगी, जिसे राज्य स्तरीय समिति के सामने भी रखा जाएगा।
फिलहाल यह है व्यवस्था
प्रदेश में पार्टी से जुड़े सभी नीतिगत मामले राज्य स्तरीय राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में लिए जाते हैं। इसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता हैं। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी इसका एजेंडा तय करते हैं। सामान्यत: इसमें प्रदेश स्तर पर उठाए जाने वाले मुद्दों के साथ नीतिगत मामलों पर चर्चा होती है। जिलों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए मामले प्रदेश कांग्रेस के पास आते हैं।
स्थानीय मुद्दों पर जिले में होगा फैसला
चूंकि, इनकी प्रकृति जिला विशेष से जुड़ी होती है इसलिए बेहतर निर्णय स्थानीय स्तर पर ही हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए अब जिला स्तरीय राजनीतिक मामलों की समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें जिले के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर सहित अन्य निकायों के साथ सभी इकाइयों के अध्यक्ष रहेंगे।
समिति की तीन माह में बैठक करना अनिवार्य होगा और इसकी जिम्मेदारी प्रभारी की होगी। इसमें आम सहमति बनाकर निर्णय लिए जाएंगे और इसकी सूचना प्रदेश कांग्रेस को भी दी जाएगी।
निकाय चुनावों में होगी अहम भूमिका
पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगले साल नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव होने हैं। इसके लिए मुद्दे चिह्नित करना, वचन पत्र बनाने और प्रत्याशी चयन में समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसकी अनुशंसा के आधार पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
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समन्वय समितियों को मिलेगा नया स्वरूप
प्रदेश संगठन महामंत्री संजय कामले का कहना है कि अभी जिलों में समन्वय समितियां हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मंशा है कि इनका स्वरूप राजनीतिक मामलों की समिति की तरह है, जो स्थानीय स्तर पर निर्णायक भूमिका में निभाए। जल्द ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।