MP में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का नया दांव, हर जिले में बनेगी राजनीतिक मामलों की समिति; प्रत्याशी चयन पर भी नजर

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में संगठन के विस्तार की कड़ी में कांग्रेस पहली बार राजनीतिक मामलों की समिति का विकेंद्रीकरण करने जा रही है। अब यह समिति जिला स्तर पर भी होगी। यह न केवल मुद्दे चिह्नित करेगी बल्कि उसे कब, कैसे उठाया जाना है, यह भी निर्धारित करेगी।

इतना ही नहीं, स्थानीय निकाय से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। समिति का अध्यक्ष जिले का प्रभारी होगा और इसे हर तीन माह में अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को भेजनी होगी, जिसे राज्य स्तरीय समिति के सामने भी रखा जाएगा।

फिलहाल यह है व्यवस्था प्रदेश में पार्टी से जुड़े सभी नीतिगत मामले राज्य स्तरीय राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में लिए जाते हैं। इसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता हैं। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी इसका एजेंडा तय करते हैं। सामान्यत: इसमें प्रदेश स्तर पर उठाए जाने वाले मुद्दों के साथ नीतिगत मामलों पर चर्चा होती है। जिलों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए मामले प्रदेश कांग्रेस के पास आते हैं।

स्थानीय मुद्दों पर जिले में होगा फैसला चूंकि, इनकी प्रकृति जिला विशेष से जुड़ी होती है इसलिए बेहतर निर्णय स्थानीय स्तर पर ही हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए अब जिला स्तरीय राजनीतिक मामलों की समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें जिले के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर सहित अन्य निकायों के साथ सभी इकाइयों के अध्यक्ष रहेंगे।