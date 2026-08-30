रामराजा की नगरी ओरछा में MP BJP का महामंथन शुरू, मोहन-शिवराज समेत 350 नेता जुटे; मिशन-2028 का बनेगा रोडमैप
ओरछा में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति का दो दिवसीय महामंथन शुरू हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान ...और पढ़ें
HighLights
ओरछा में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति का दो दिवसीय महामंथन शुरू।
मुख्यमंत्री मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान सहित 350 नेता शामिल।
इस बैठक में मिशन-2028 चुनाव और संगठन मजबूती पर रणनीति पर चर्चा।
बलराम सोनी, ओरछा (निवाड़ी)। रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में 14 साल बाद भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति का महामंथन रविवार से शुरू हुआ। होटल राजमहल में दो दिन चलने वाली बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित करीब 350 प्रतिनिधि जुटे हैं। बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तीकरण और मिशन-2028 की चुनावी तैयारियों पर रणनीति बनाई जा रही है।
रामराजा की नगरी से शुरू हुआ राजनीतिक मंथन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चित्रकूट से ओरछा पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित वरिष्ठ नेताओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए रामराजा सरकार की नगरी से पवित्र स्थान कोई और नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान श्रीराम यहां भगवान के साथ राजा भी हैं और रामराज्य की स्थापना भाजपा का लक्ष्य है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कार्यसमिति से आने वाले समय के लिए नीतिगत फैसलों और कार्यशैली को बेहतर बनाने की दिशा में परिणाम निकलेंगे।
नेताओं ने साथ बैठकर सुनी ‘मन की बात’
बैठक की शुरुआत ध्वजारोहण और प्रदर्शनी के उद्घाटन से हुई। इसके बाद सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया गया। प्रदेश कार्यसमिति के 106 सदस्यों के अलावा सांसद, मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी सहित करीब 350 प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं।
बूथ से चुनाव तक तैयार होगा पूरा रोडमैप
बैठक में संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और बूथों को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा होगी। 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों का रोडमैप तैयार किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विचार होगा। ‘विकसित भारत 2047’ और ‘समरसता का संकल्प’ जैसे विषय भी एजेंडे में हैं।
गुटबाजी की चर्चा पर बोले नरोत्तम, ये 'काल्पनिक बातें'
पूर्व मंत्री व विधायक डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा में गुटबाजी और संगठन में बदलाव की चर्चाओं को काल्पनिक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन मजबूती से खड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में काम कर रहा है।
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रामराजा दर्शन के साथ सेवा संकल्प पर मंथन
पहले दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वरिष्ठ नेता और अतिथि रामराजा सरकार के दर्शन करेंगे। सोमवार को ‘सेवा संकल्प अभियान’ कार्यशाला में सेवा, सुशासन और संगठन विस्तार पर चर्चा के साथ आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों की दिशा तय की जाएगी।