राज्य ब्यूरो, भोपाल। एक जनवरी, 2027 को प्रदेश के 13 कलेक्टर पदोन्नत हो जाएंगे। इनमें ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान सचिव तो अशोकनगर, जबलपुर, खंडवा, देवास, नर्मदापुरम, सिंगरौली सहित 12 जिलों के कलेक्टर अपर सचिव पद पर पदोन्नत हो जाएंगे। इसके साथ ही कुछ कलेक्टरों की पदस्थापना में परिवर्तन भी होगा।

उधर, संजय गोयल और निशांत वरवड़े को प्रमुख सचिव बनाया जाएगा। पदोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक दिसंबर के पहले पखवाड़े में की जाएगी। इसके साथ ही आईपीएस, आईएफएस, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए भी डीपीसी की बैठकें होंगी।

2011 बैच के 21 आईएएस बनेंगे सचिव 2011 बैच के आईएएस अधिकारियों को अपर सचिव से सचिव पद पर पदोन्नत किया जाएगा। इनमें वीएस चौधरी कोलसानी, हरजिंदर सिंह, सौरभ कुमार सुमन, नेहा मारव्या, विजय कुमार जे, अनुग्रह पी, बी विजय दत्ता, मोहित बुंदस, संजीव श्रीवास्तव, चंद्रमौली शुक्ला, मनोज पुष्प, उमाशंकर भार्गव, गौतम सिंह, प्रीति जैन, उषा परमार, सरिता ओमबाला प्रजापति, मुजीबुर्रहमान खान, दिनेश जैन, गिरीश शर्मा, शिवराज सिंह वर्मा और वीरेंद्र कुमार के नाम शामिल हैं।