डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में सर्दी का सितम बढ़ रहा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश के कई इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम शुष्क है और तापमान में गिरावट का दौर जारी है। शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात कटनी जिले के करौंदी में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं, दमोह में शीतलहर का असर देखने को मिला और यहां रात का पारा 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। प्रदेश के आठ शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।

हालांकि, राजधानी भोपाल में लगातार चार दिन तक शीतलहर चलने के बाद शनिवार को कुछ राहत मिली। यहां न्यूनतम तापमान में 2.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और पारा 10.8 डिग्री पर पहुंच गया। इसके बावजूद यह सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है।

चार जिलों में शीतलहर चलने की संभावना मौसम विज्ञानियों के मुताबिक प्रदेश में अगले दो से तीन दिन तक ठंड का मौजूदा दौर जारी रहने के आसार हैं। रविवार को दमोह, कटनी, उमरिया और शहडोल जिले में शीतलहर चल सकती है। इसके साथ ही सुबह के समय कई इलाकों में कुहासा छाने की संभावना है, जिससे सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है।

ये वेदर सिस्टम सक्रिय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, वर्तमान में गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। इसके अलावा उत्तर कर्नाटक से मध्य महाराष्ट्र होते हुए दक्षिण गुजरात तक एक ट्रफ के रूप में ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण फैला हुआ है।