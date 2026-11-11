स्वच्छ सर्वेक्षण में MP के शहरों का जलवा! इंदौर-देपालपुर की जोड़ी देश में दूसरे नंबर पर, जबलपुर भी चमका

डिजिटल डेस्क, भोपाल। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के शहरों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजों में इंदौर और देपालपुर की जोड़ी ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जबलपुर भी देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर बना है। देवास ने 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। रीवा को स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में देश में नंबर-1 चुना गया है।

बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विजेता शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए। इस बार के परिणामों में प्रदेश के कई शहरों ने अलग-अलग श्रेणियों में अपनी जगह बनाई है।

इंदौर ने बदली देपालपुर की तस्वीर स्वच्छता के मामले में इंदौर का अनुभव और उसका सफल मॉडल अब देपालपुर के लिए भी उपलब्धि का आधार बना है। 'स्वच्छ शहर जोड़ी' पहल के तहत दोनों शहरों ने मिलकर स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया। इंदौर के मार्गदर्शन और सहयोग से देपालपुर में कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था और नागरिक सहभागिता को मजबूत किया गया। इसी संयुक्त प्रयास के लिए इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है।

जबलपुर ने बड़े शहरों की श्रेणी में मारी बाजी जबलपुर ने भी स्वच्छता के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जबलपुर देशभर में दूसरे स्थान पर रहा। इस सम्मान से शहर की स्वच्छता व्यवस्था और नगर निगम के प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान मिली है।