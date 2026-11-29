राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के सात दिसंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का होने का अनुमान है। बजट में सड़क, भवन और अन्य अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं को गति देने के लिए निर्माण से जुड़े विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का प्रविधान किया जा सकता है।

इसके साथ ही प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया भी आसान होने जा रही है। अब समिति बनाने के लिए न्यूनतम 21 सदस्यों की अनिवार्यता खत्म कर 10 सदस्य करने का प्रस्ताव है। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद सहकारी अधिनियम में संशोधन का विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

10 हजार करोड़ से अधिक हो सकता है दूसरा अनुपूरक बजट विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले द्वितीय अनुपूरक बजट को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। कैबिनेट बैठक में इसके प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। बजट में खासतौर पर अधोसंरचना निर्माण से जुड़े विभागों की जरूरतों को प्राथमिकता मिल सकती है। सड़क, पुल, भवन सहित विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रविधान किया जा सकता है।

दूध समितियों के गठन के लिए 21 की जगह 10 सदस्य जरूरी प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, संग्रहण और विपणन का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। फिलहाल दुग्ध सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम 21 सदस्यों की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित संशोधन के बाद 10 सदस्य होने पर भी समिति बनाई जा सकेगी।