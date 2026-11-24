राज्य ब्यूरो, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कूटरचित वीडियो इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों में प्रसारित करने के मामले में मप्र भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को भोपाल के साइबर क्राइम थाने में शिकायत की और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की।

भाजपा के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में की गई शिकायत में लिखा है कि पीसी शर्मा द्वारा अपने इंटरनेट मीडिया आईडी फेसबुक द्वारा प्रसारित किए गए कूटरचित वीडियो से भाजपा के कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं।

मूल वीडियो से छेड़छाड़ का आरोप शिकायत में कांग्रेस से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत के साथ नितिन नवीन का मूल वीडियो भी संलग्न किया गया है, जिसका दुरुपयोग कर कूटरचित वीडियो तैयार किया गया है, जिससे उनके वक्तव्य का गलत अर्थ निकले और जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो।

कांग्रेस नेता के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस नेता द्वारा इंटरनेट मीडिया पर कूटरचित वीडियो प्रसारित करना आईटी एक्ट की धारा के अंतर्गत गंभीर आपराधिक दंड की श्रेणी में होने से संबंधित के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए।