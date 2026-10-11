MP में कान्हा से सतपुड़ा तक बढ़ा बारहसिंगा का कुनबा: कभी बचे थे 66, अब 1300 के करीब पहुंचा आंकड़ा

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा की संख्या अब 1,300 हो गई है। एक समय बारहसिंगा छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर से लेकर गुजरात के अहमदाबाद और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले तक पाए जाते थे। वर्ष 1964 में केवल 66 हार्ड ग्राउंड प्रजाति के बारहसिंगा ही कान्हा में बच गए थे। वर्ष 2010 के आसपास इनकी संख्या बढ़कर 250 हुई। अब यहां संख्या बढ़कर करीब 1000 हो गई है। विलुप्त होती इस प्रजाति को बचाने के लिए सतपुड़ा और बांधवगढ़ में पुनर्वास अभियान सफल रहा है।

शिफ्टिंग का सकारात्मक असर कान्हा टाइगर रिजर्व में बारहसिंगा विलुप्त न हो जाएं, इसलिए सतपुड़ा को इनके अनुकूल मानते हुए यहां बसाने का निर्णय लिया गया। इससे पहले वन विहार में कान्हा से बारहसिंगा लाकर बसाए गए। यहां मिली सफलता के बाद सतपुड़ा के बोरी में वर्ष 2015 में एन्क्लोजर बनाकर इसकी शिफ्टिंग की गई। वर्ष 2015 से 2023 तक 115 बारहसिंगा शिफ्ट किए गए। अब इनकी संख्या बढ़कर 300 हो गई है।