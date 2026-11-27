राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश सरकार ने तीन माह बाद 24 पशु चिकित्सकों की पदोन्नति निरस्त कर दी। दरअसल, पदोन्नति नियम 2025 के प्रविधान अनुसार कार्रवाई नहीं हुई। इसे लेकर भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष उमेश शर्मा, सपाक्स के अध्यक्ष केपीएस तोमर ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शिकायत की गई थी, जिसके बाद हुई जांच में 24 अधिकारियों की पदोन्नति निरस्त करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में 2016 से पदोन्नतियां बंद थीं

अगसत में जारी हुए थे पदोन्नति आदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर नए नियम बनाए गए और इसके आधार पर 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में पदोन्नतियां की गईं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 169 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ की उप संचालक, पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी, सिविल सर्जन के पद पर पदोन्नति की गई। इसके आदेश 13 अगस्त को पदोन्नति आदेश जारी किए गए, जिनमें से 24 पदोन्नतियां 24 नवंबर को वापस ले ली गईं। इसके आदेश विभाग के अवर सचिव सुनील मंडावी जारी किए।