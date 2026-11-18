मदनमोहन मालवीय, भोपाल। घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पहुंचाने के सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर सामने आया है। मध्य प्रदेश में कई परिवारों के घर तक पाइपलाइन पहुंची है, लेकिन रसोई तक गैस नहीं पहुंची। प्रदेश के कुल 3.41 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शनों में से करीब 1.17 लाख निष्क्रिय हैं। यानी हर तीन में से एक कनेक्शन केवल आंकड़ों में दर्ज है। इसकी वजह 14 प्रतिशत वैट, कंपनियों की सीमित रुचि और निर्बाध गैस सप्लाई का अभाव बताया जा रहा है। प्रदेश में 2.24 लाख यानी 65.5 कनेक्शनों पर ही बिलिंग हो रही है।

दरअसल, पीएनजी पर राज्यों में अलग-अलग वैट दरें हैं। मध्य प्रदेश में यह 14 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में शून्य, महाराष्ट्र में तीन प्रतिशत और गुजरात, दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ में पांच प्रतिशत है। राजस्थान में 7.5 प्रतिशत वैट लगता है। टैक्स का यह अंतर गैस की कीमत को प्रभावित करता है और उपभोक्ताओं के बीच पीएनजी अपनाने को लेकर असमंजस पैदा करता है।