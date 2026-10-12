मंडला में CM मोहन ने अचानक रुकवाया काफिला, स्कूल की प्रार्थना सभा में बच्चों से किया सहज संवाद

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सोमवार को मंडला जिले के टटारी में अलग अंदाज देखने को मिला। हेलीपैड जाते समय उन्होंने अचानक अपना काफिला एक निजी पब्लिक स्कूल के बाहर रुकवा दिया और सीधे बच्चों की प्रार्थना सभा में पहुंच गए। मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर नन्हे विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। शिक्षकों के लिए भी यह अप्रत्याशित मुलाकात खुशी का पल बन गई।

प्रार्थना सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री स्कूल में उस समय रोजाना की तरह प्रार्थना सभा चल रही थी। बच्चे परमपिता परमेश्वर से सभी के कल्याण की प्रार्थना कर रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वहां पहुंचे और विद्यार्थियों के बीच जाकर उनसे बातचीत करने लगे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनका नाम पूछा, वे किस कक्षा में पढ़ते हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है, इसकी जानकारी ली। उनका अंदाज औपचारिक मुलाकात के बजाय सहज और आत्मीय रहा।