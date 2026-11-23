डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित सीहो जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हौरान कर दिया है। यहां दो लोगों के बीच हो रहे झगड़े को देखने के लिए रुके व्यक्ति की हत्या हो गई।

इस हादसे के बाद ग्रामीणों और रिश्तेदारों में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने तुरंत गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की। दूसरों का झगड़ा देखने के लिए रुके व्यक्ति की हत्या शनिवार देर रात सीहोर जिले के भौखेड़ी गांव में सचिन वर्मा नाम के शख्स गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहां सड़क किनारे एक ढाबे के पास सचिन एक विवाद को देखने के लिए रुका था।

बताया जा रहा है कि यहां एक ढाबा संचालक और भूसा लदे वाहन के ड्राइवर के बीच विवाद चल रहा था। इसके बाद रेत से लदे एक वाहन को लेकर भी बहस हुई। इसी दौरान, जब सचिन वर्मा वहां रुककर यह सब देख रहे थे, तभी गोली चल गई।