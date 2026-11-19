राज्य ब्यूरो, भोपाल। संविधान दिवस पर 26 नवंबर को भोपाल में प्रस्तावित कांग्रेस का संविधान रक्षा मार्च अब जबलपुर में आयोजित होगा। पार्टी ने राजधानी में लगातार हो रहे कार्यक्रमों और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए आयोजन स्थल बदलने का फैसला किया है। मार्च में प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसी कार्यक्रम के साथ कांग्रेस अपने 'वोट रक्षक अभियान' की शुरुआत भी करेगी।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने सभी राज्यों को 26 नवंबर को राजधानी में संविधान रक्षा मार्च निकालने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भोपाल में आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी थीं, लेकिन अब कार्यक्रम जबलपुर में करने का निर्णय लिया गया है।

राहुल के कार्यक्रम को लेकर भी जबलपुर का प्रस्ताव था कार्यक्रम का स्थान बदलने के पीछे जबलपुर को लेकर पहले से पार्टी की रणनीतिक रुचि भी बताई जा रही है। राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को जबलपुर में आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह कार्यक्रम बाद में इंदौर में हुआ।