डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के प्रशासनिक नेतृत्व में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी छोड़ दी है। अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चेतन्य काश्यप जिले के नए प्रभारी मंत्री होंगे। राज्य शासन ने बुधवार, 25 नवंबर को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, चेतन्य काश्यप को उनके मौजूदा विभागीय दायित्वों के साथ इंदौर जिले का प्रभार भी सौंपा गया है। उप सचिव शैलेन्द्र कुमार हनोतिया के हस्ताक्षर से जारी आदेश में इस नियुक्ति की औपचारिक पुष्टि की गई है।